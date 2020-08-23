В странах мира насчитывается уже более 23 миллионов инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает статистический сайт Worldometer утром в воскресенье, 23 августа.

Так, по состоянию на утро 23 августа в мире лабораторно подтверждено 23 379 580 случаев заражения COVID-19. При этом 15,9 миллиона пациентов уже вылечились и более 800 тысяч умерли от осложнений коронавирусной болезни.

Лидером по количеству инфицированных остаются США (5 841 428 случай), далее идет Бразилия (3 582 698) и третье место занимает Индия (3 043 436).

Всего в мире насчитывается около 6,7 миллиона активных случаев коронавируса.