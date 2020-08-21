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Уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 млрд грн, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Укринформу.

«Наш уровень бюджетного дефицита действительно приближается к 300 миллиардам гривень, но цифра умеренная для Украины и абсолютно посильная для бюджета. На сегодняшний день нет кассового разрыва. И мы четко понимаем источники покрытия такого дефицита», - сказал Шмыгаль.

По его словам, в этом году ситуация сложная и связана с коронавирусом и экономическим кризисом.

В то же время Шмыгаль заверил, что «никакой дыры в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП». «Эта сумма согласована с нашими международными п артнерами и кредиторами. Она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10-14%», - рассказал Премьер-министр.

Он также отметил, что сейчас страна стабильно идет в бюджетном графике, определенном законом.

Среди источников покрытия бюджета он назвал налоговые поступления, дивиденды от государственных предприятий, займы на внутреннем и внешнем финансовых рынках.

Шмыгаль пояснил, что Украина не имеет в настоящее время долговых угроз и просрочек, вовремя и по графику выполняет все свои обязательства перед кредиторами. В этой связи, по его мнению, с поиском средств проблем не будет.
ForUm

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