Украина в январе-июле текущего года сократила вылов рыбы до 10,43 тысячи тонн, что на 32% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (15,3 тысячи тонн).



Об этом свидетельствуют данные Государственного агентства рыбного хозяйства, сообщает УНИАН.

Вылов рыбы в морях В частности, вылов рыбы и водных биоресурсов в Черном море за этот период составил 4,63 тысячи тонн (против 6,7 тысячи тонн годом ранее), Азовском - 1,08 тысячи тонн (против 1,2 тысячи тонн, в причерноморских лиманах - 25 тонн.

Вылов рыбы в реках Вылов рыбы в реке Дунай достиг 273 тонны (за 7 месяцев 2019 года - 500 тонн), в низовье Днестра с лиманом и Кучурганским водохранилищем - 737 тонн (против 1,1 тысячи тонн), в Днепровско-Бугской эстуарной системе – 361 тонна (против 774 тонн).