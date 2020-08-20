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В селе Соловеевка Брусиловского района сгорела деревянная церковь 1789 года постройки, сообщает ГосЧС Житомирской области.  

Возгорание обнаружил настоятель, который из своего дома он заметил дым, выходивший из-под крыши церкви.

С начала прихожане вместе с настоятелем приступили к тушению собственными силами, но понял, что не справляются, они позвонили спасателям.

На месте специалисты ГосЧС выяснили, что, учитывая поздний вызов и легковоспламеняемость здания, пламя уже полностью охватило крышу церкви общей площадью 1000 кв. м. Также быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода. Кроме того, процесс тушения осложнялся отсутствием в селе водоисточника. Поэтому для дозаправки машин водой спасателям пришлось ездить в соседние населенные пункты, на расстоянии 3-4 км от места происшествия. В течение всего процесса ликвидации ими осуществлено 8 таких выездов. Одновременно с тушением культового сооружения, спасатели проливали водой жилой дом, который расположен неподалеку с наветренной стороны.

Силами бойцов ГосЧС в 13:45 пожар локализован, ликвидирован в 15:00. Огонь успел уничтожить здание церкви. Но удалось спасти церковное имущество и указанный жилой дом. Погибших и травмированных не обнаружено. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросети.
ForUm

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