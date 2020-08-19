Господь Своим Преображением явил апостолам, а в их лице и всему человечеству, вершину духовного восхождения человека: мы теперь знаем куда идти, к чему стремиться.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Вся наша жизнь состоит из череды преображений. С самого сотворения. Мы преображаемся из крошечной клетки в полноценного человека, из младенца в отрока, из отрока во взрослого человека. На протяжении всей жизни мы вольно и невольно преображаемся подражая тем или иным героям, кумирам. Живительная мощь преображения заложена в человеке. Внедрена в его природу. Это возможно одна из самых глубоких сил, движущих человеком. Преображение многоуровневое понятие. Преображая один уровень, выходишь на другой. И этот процесс бесконечен», - отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что наша вера тоже преображается со временем, ведь «если мы духовно возрастаем, ведем духовную жизнь, а не прикрываемся ею, то мы не можем не замечать изменений в своих отношениях с Господом и миром».

«Каждый день мы открываем что-то новое, вдохновляющее. Постепенно меняемся сами, а не стараемся изменить окружающий мир. Сознательно уходим от вредного и греховного, разрушающего нашу жизнь и все больше созерцаем, внутренне уходя от суеты и шума. Наша вера перестает быть показушной, а становится тихой, мирной», - сказал владыка.

По его словам, плодом внутреннего преображения истинной веры является умиротворенность.

«Умиротворение - грань блаженства, прикосновение Духа Божия, свет Божией благодати. Духовное преображение всегда ведет и к преображению земной жизни. Она наполняется светом и первозданной красотой. Душа стремится найти Бога. Потому что только в Нем возможно настоящее преображение, которое никогда не закончится, которое не имеет границ, не подвластно времени и доступно каждому смельчаку, подарившему свое сердце Господу», - заключил митрополит Антоний.