Ежегодно украинские высшие учебные заведения выпускают около 11 тысяч будущих работников медицины.

Как передает Укринформ, об этом на брифинге 18 августа сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Ежегодно высшие учебные заведения выпускают около 11 тысяч будущих работников медицинской отрасли. Это люди, которые идут в интернатуру и становятся уже врачами по конкретной специальности. У нас был утвержден новый порядок обучения в интернатуре, каким образом это происходит, были утверждены соответствующие базы стажировки», - сказал Степанов.

Он отметил, что Минздрав рассматривает возможность того, чтобы базами стажировки интернов становились ведущие медучреждения Украины.

Степанов добавил, что сейчас настало то время, когда Украине очень нужны высококвалифицированные медицинские работники.