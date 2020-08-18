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В среду,19 августа, православные отмечают Преображение Господне.

Фото: igotoworld.com

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в этот день в Киево-Печерской лавре состоится шесть Божественных литургий.

0.00 - Аннозачатиевский храм (во вторник в 23.15 - полунощница, часы).

06.30  -Крестовоздвиженский храм.

07.00 - Трапезный храм.

08.00- Храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость»

08.30 - Успенский Собор.

09.40 - Храм прп. Сергия Радонежского.

 Освящение винограда и других плодов после каждой Литургии и у Крестовоздвиженского храма с 12:00 до 17:00.

Преображение - двунадесятый праздник, связанный с прославлением Господа, Просиявшего перед апостолами на горе Фавор незадолго перед Своими страданиями. Поэтому в народе называют этот праздник Спасом.

Иисус Христос незадолго перед Крестными страданиями, взяв с Собой трех учеников - Иоанна, Иакова и Петра, вышел из Капернаума и направился на север к горе Фавор.

Лицо Спасителя стало подобным свету молнии, одежды - белыми, как снег. Он стоял, окруженный сиянием, как солнце лучами. Спасителю явились два пророка: Моисей и Илия и беседовали с Ним. Экзегеты (толкователи священного Писания) говорят, что это была беседа о Голгофской жертве, о предстоящих Христу страданиях, о том, что грехи человеческие будут искуплены кровью Сына Божьего и Спасителя.

Православное богословие видит в Преображении Господнем прообраз Его Воскресения и Второго Пришествия. И, учитывая, что каждое событие церковного календаря имеет отношение к личной духовной жизни - видит преображенное состояние христиан при конце мира.

В народе праздник Преображения называют Спасом. В этот день существует традиция приносить в храм фрукты для освящения. И в этом тоже есть свой смысл. Ведь, принося плоды для освящения в церковь, мы как бы передаем их в дар Богу.

Приношением плодов мы выражаем благодарность Богу за то, что Он как заботливый Отец и Промыслитель посылает нам все то, что необходимо для нашего существования в этом мире.
 
ForUm

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