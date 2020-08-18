В среду,19 августа, православные отмечают Преображение Господне.
Фото: igotoworld.com
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в этот день в Киево-Печерской лавре состоится шесть Божественных литургий.
0.00 - Аннозачатиевский храм (во вторник в 23.15 - полунощница, часы).
06.30 -Крестовоздвиженский храм.
07.00 - Трапезный храм.
08.00- Храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость»
08.30 - Успенский Собор.
09.40 - Храм прп. Сергия Радонежского.
Освящение винограда и других плодов после каждой Литургии и у Крестовоздвиженского храма с 12:00 до 17:00.
Преображение - двунадесятый праздник, связанный с прославлением Господа, Просиявшего перед апостолами на горе Фавор незадолго перед Своими страданиями. Поэтому в народе называют этот праздник Спасом.
Иисус Христос незадолго перед Крестными страданиями, взяв с Собой трех учеников - Иоанна, Иакова и Петра, вышел из Капернаума и направился на север к горе Фавор.
Лицо Спасителя стало подобным свету молнии, одежды - белыми, как снег. Он стоял, окруженный сиянием, как солнце лучами. Спасителю явились два пророка: Моисей и Илия и беседовали с Ним. Экзегеты (толкователи священного Писания) говорят, что это была беседа о Голгофской жертве, о предстоящих Христу страданиях, о том, что грехи человеческие будут искуплены кровью Сына Божьего и Спасителя.
Православное богословие видит в Преображении Господнем прообраз Его Воскресения и Второго Пришествия. И, учитывая, что каждое событие церковного календаря имеет отношение к личной духовной жизни - видит преображенное состояние христиан при конце мира.
В народе праздник Преображения называют Спасом. В этот день существует традиция приносить в храм фрукты для освящения. И в этом тоже есть свой смысл. Ведь, принося плоды для освящения в церковь, мы как бы передаем их в дар Богу.
Приношением плодов мы выражаем благодарность Богу за то, что Он как заботливый Отец и Промыслитель посылает нам все то, что необходимо для нашего существования в этом мире.
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