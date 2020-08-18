Глава Министерства энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает Интерфакс.
Сейчас министр проходит лечение в московской больнице.
Ранее Премьер Мушустин инфицировался COVID-19. Из-за заболевания премьера правительство продолжило работу в штатном режиме под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Также коронавирус был обнаружен у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
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