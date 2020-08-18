также в разделеМир
Тихановская выступила с обращением к белорусам 9
В Норвегии задержали российского шпиона 8
Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Беларуси 16
У Тихановской заявили, что она вернется в Беларусь 21
В ООН призвали власти Беларуси к диалогу с протестующими 8
В США осудили предложение Путина о военной «помощи» Лукашенко 24
Канада не признала победу Лукашенко 11
Поддержавший протесты белорусский посол подал в отставку 23
Лукашенко заявил, что ему звонила Меркель, в Германии это опровергают 76
В Китае зарегистрировали первую вакцину от коронавируса 17
Глава ОБСЕ собирается в Беларусь для переговоров с властью и оппозицией 70
В мире зафиксировано уже почти 22 миллиона случаев коронавируса 16
Лукашенко пригрозил протестующим реакцией России 121
В США зафиксирована самая сильная жара на Земле 37
Крупные мировые бренды отказались от рекламы на белорусском ТВ 20
Правозащитники: На протестах в Беларуси погибли 5 человек 36
В СК Беларуси поступило более 700 жалоб от избитых 19
Лидеры ЕС проведут экстренную конференцию из-за Беларуси 15

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,  передает Интерфакс.

Сейчас министр проходит лечение в московской больнице.

Ранее Премьер Мушустин инфицировался COVID-19. Из-за заболевания премьера правительство продолжило работу в штатном режиме под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Также коронавирус был обнаружен у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1420 грн.
10
Теги