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Сегодня, 17 августа, в Киеве в связи с жарой ограничили движение для тяжеловесного автотранспорта, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

«В Киеве ограничено движение для тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой», – говорится в сообщении.

Так, будет ограничено движение грузовиков, вес которых превышает 24 тонны, а нагрузка на ось составляет более 7 тонн. Такое решение приняли из-за того, что в столице наблюдается превышение дневной температуры воздуха - свыше +28 градусов.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву, о снятии ограничений сообщат дополнительно.
ForUm

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