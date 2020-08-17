Сегодня, 17 августа, в Киеве в связи с жарой ограничили движение для тяжеловесного автотранспорта, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

«В Киеве ограничено движение для тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой», – говорится в сообщении.

Так, будет ограничено движение грузовиков, вес которых превышает 24 тонны, а нагрузка на ось составляет более 7 тонн. Такое решение приняли из-за того, что в столице наблюдается превышение дневной температуры воздуха - свыше +28 градусов.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву, о снятии ограничений сообщат дополнительно.