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В городе Малин Житомирской области рано утром в субботу, 15 августа, произошел пожар в католическом храме, сообщает пресс-службе ГСЧС области.

Отмечается, что в 4 утра во время дежурства спасатели заметили дым в 100 метрах от подразделения.

«Придя на место происшествия, они выяснили, что загорелось здание двухэтажного кирпичного костела - из-под части крыши и окна на втором этаже, где находилось подсобное помещение, шел дым. Работник пытался потушить пожар огнетушителем, но у него это не получалось», - рассказали в ведомстве.

Как указано, существовала угроза быстрого распространения огня по всему зданию, размеры которого 23х12 м, а также на рядом расположенную детскую спортивную школу.

«В 5:15 спасатели остановили распространение горения, а в 6:20 - ликвидировали пожар. Им удалось спасти большую часть крыши и молитвенный зал», - сказано в сообщении.

Огнем уничтожено 20 кв. м кровли, имущество в двух подсобных помещениях на первом и втором этажах.
ForUm

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