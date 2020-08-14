Скандально известный спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко накануне был назначен на должность вице-президента Украинской федерации MMA в Киевской области.

Сегодня украинская федерация ММА (UFMMA) официально объявила об отмене этого решения.

«На сегодняшний день этот человек не имеет никакого отношения к федерации UFMMA. Краткосрочное назначение было сделано на местном уровне, и отменено сразу же, как это стало известно руководству федерации», - говорится в заявлении организации в Facebook.

Титушко стал известен 18 мая 2013 года, когда совершил нападение на журналистов во время потасовок с оппозицией. Спортсмена осудили на 3 года, но позже наказание было заменено на условное.

Именно от его фамилии происходит термин «титушки», которым обозначают группы спортивных молодых людей, задействованных для организации силовых провокаций и потасовок.

В августе 2018 года Вадима Титушко объявили в розыск за совершение серии разбойных нападений на территории Киевской области.