также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий объяснит, как совесть поможет услышать голос Бога 4
Верующие УПЦ доставили помощь пострадавшим от пожаров на Житомирщине 15
В УПЦ рассказали, в чем духовный смысл праздника мучеников Маккавеев 37
В УПЦ объяснили, почему мнение о жестокости Ветхого Завета – ошибочно 25
В УПЦ назвали заботу о бездомных животных важным уроком любви 15
Священник УПЦ провел онлайн-встречу для православной молодежи из 14 стран мира 11
В Киево-Печерской лавре открылась православная ярмарка «Медовый Спас» 27
В Церкви дали оценку решению правительства Нидерландов убрать упоминание пола в документах 12
В Черногории полиция задержала более 300 человек за организацию автоколонн в поддержку Церкви 11
В Запорожье УПЦ наградила медицинских работников 15
В УПЦ рассказали, как человеку понять, что он ведет правильную духовную жизнь 25
На Киевщине активисты атаковали крестный ход УПЦ 61
В УПЦ объяснили, какими будут тела людей после всеобщего воскресения мертвых 26
Опубликован список сайтов мошенников, собирающих деньги на «церковные требы» 15
Управделами УПЦ объяснил, насколько важно жить, следуя Божественным законам 15
Предстоятель УПЦ обратился к участникам православного фестиваля «Божьи дети» 10
В УПЦ рассказали, как Церковь может использовать кинематограф для своей миссии 10
В столице состоялся православный детский фестиваль «Божьи дети» 54

У православных с 14 по 27 августа продлится Успенский пост.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, Успенский пост по строгости сопоставим с Великим постом. Его начало и окончание имеют фиксированные календарные даты -  с 14 по 27 августа.

Успенский пост – один из четырех христианских многодневных постов.

Успенский пост — это подготовка православных христиан к двум двунадесятым праздникам — Преображения Господня и Успения Божией Матери. Так называемые двунадесятые праздники догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери).

Успенский пост был установлен на Константинопольском Соборе в 1166 году в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Дева Мария всю земную жизнь придерживалась строгой воздержанности в еде, а за три дня до своего ухода на небо перестала употреблять пищу и только пила воду. Поэтому, возлагая на себя ограничения Успенского поста, верующие подражают cамой Богородице.

На Успенский пост приходятся два больших праздника, известных в первую очередь по своим «народным» названиям. В церковном календаре — Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня («Медовый Спас» в народе)   и  Преображение Господне («Яблочный Спас»). Первый из них связан с древним обычаем выносить на улицы и дороги Честного Древа Креста для исцеления от болезней, которых много бывало именно в августе. По народной традиции в этот день в храмы приносят для освящения мед.

С праздника Происхождения Честных Древ Креста Господня и начинается Успенский пост.

Трапезы Успенского поста исключают мясо и мясные изделия, рыбу, морепродукты, яйца и молочные продукты. Послабление допускается в праздник Преображения, когда можно есть рыбу. 

Но во многом вопрос, что можно есть в Успенский пост, а что нельзя, должен решаться с духовником индивидуально – в зависимости от состояния здоровья, возраста, подготовленности конкретного человека.

Согласно монастырскому уставу, по понедельникам, средам и пятницам рекомендуется сухоядение – можно употреблять только свежие продукты, которые не прошли термическую обработку. Во вторник и четверг разрешаются горячие блюда без растительного масла, а в субботу и воскресенье употреблять принять пищу с растительным маслом, а также вино.

Однако, стоит не забывать, что смысл поста не только в пищевых ограничениях, но в очищении души и тела молитвой, покаянием, делами милосердия.

Праздник Успения всегда отмечается 28 августа – им и завершается Успенский пост.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2952 грн.
6
Теги