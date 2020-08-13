В последнее время НАБУ откровенно атакует президентскую вертикаль и делает это под протекцией так называемых западных партнеров. Такое мнение озвучил политический консультант Дмитрий Джангиров на ютуб-канале «Перший Козацький».

«Мы видим попытку выстроить такую судебную систему, когда решение судов общей юрисдикции отменяются решениями судов непонятно какой юрисдикции. Когда это все только создавалась, я сказал, что нам не хватает только антикоррупционной тюрьмы Гуантанамо, чтоб полностью цикл завершить дрессировки украинской элиты западными партнерами, причем партнерами в плохом смысле этого слова», - рассказал эксперт.

По его словам, сложно найти прецедент, когда после номинирования со стороны президента и накануне голосования в Верховной Раде, происходили обыски у назначаемого главы НБУ Кирилла Шевченко.

«Это дискредитация главы НБУ в глазах не столько украинской общественности, сколько западных партнеров, которые этой общественностью и управляют», - считает Джангиров.

«Почему не начали расследовать дела в «Укравтодоре», где сложно сомневаться в наличии коррупции, а начали с тех компаний, которые участвуют в президентской программе «Велике будівництво»? Этот крупный инфраструктурный проект очень важен для Зеленского. При этом из трех компаний, к которым были высказаны претензии, две иностранные и участвуют в программе «Велике будівництво». Так что на самом деле эти антикоррупционные органы продолжают играть роль дрессировки украинских элит», - объяснил эксперт.

Он добавил, что после отставки генпрокурора Рябошапки, который пользовался большой поддержкой на Западе, началась активная поддержка последнего бастиона людей, назначенных по прямой протекции из-за рубежа, типа Шабунина.

«На самом деле сами антикоррупционные органы не обороняются - они атакуют исполнительную власть, президентскую власть, и это очень плохой процесс, потому что идет развал внутригосударственных структур», - подытожил политический консультант.