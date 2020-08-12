Деснянский районный суд Киева признал бывшего нардепа Александра Шепелева виновным в предоставлении неправомерной выгоды конвоиру и побеге из-под стражи.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 7 августа, который постановил судья Бабайлов.

В декабре 2012 года Шепелева объявили в международный розыск как подозреваемого в серии преступлений, в том числе по завладению средствами «Родовид банка» и организации покушения на убийство бывшего владельца этого банка Сергея Дядечко.

В 2013 Шепелева задержали в Венгрии и экстрадировали в Украину. Печерский суд поместил его под стражу.

В июне 2014 из-за необходимости получения лечения он содержался в помещении Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи по ул. Братиславской, 3 в Киеве, где его охрану круглосуточно осуществляли работники Киевского следственного изолятора. Незадолго до этого Шепелеву сообщили об окончании досудебного расследования и открыли материалы дела. Понимая, что вскоре дело пойдет в суде, ему грозит тюремное наказание, Шепелев, по версии обвинения, решил бежать.

Чтобы реализовать план побега, Шепелеву нужно было пользоваться мобильным телефоном, что запрещалось. Поэтому он давал неправомерную выгоду инспектору группы по мобилизационной работе и гражданской обороне Киевского следственного изолятора. Дважды по 500 грн и еще 100 долларов. За эти деньги инспектор должен был не реагировать на пользование мобилкой.

Шепелев якобы рассчитывал, что его переведут в Институт кардиологии имени Стражеско и планировал побег оттуда. Но когда стало известно, что этого не будет, и его вернут в СИЗО, то решил не ждать и убегать из больницы. Он вступил в предварительный сговор с конвоиром. 6 июля в 5:30, когда начальник караула заснул, конвоир под видом сопровождения Шепелева в ванную комнату вывел его из палаты, на 12 этаже, и через бытовые помещения вывел из больницы, после чего Шепелев исчез в неизвестном направлении, а затем покинул территорию Украины.

Шепелев виновным себя не признал и показал, что он был народным депутатом 5-6 созыва сначала от БЮТ, затем вынужден был перейти в Партию регионов.

Конвоир Олег Бондаренко, который в 2014 году вывел Шепелева из больницы, до сих пор числится в общенациональном розыске. По версии следствия, за рулем машины, которой беглеца везли из больницы, был двоюродный брат Шепелева - Александр Панченко, который также разыскивается правоохранительными органами и несколько лет назад также был в розыске Интерпола.

Бывший инспектор СИЗО в 2014 году заключил с прокурором соглашение о признании виновности в получении неправомерной выгоды от Шепелева. Суд назначил ему 2 года лишения свободы с запретом занимать должности в правоохранительных органах на 2 года. Его освободили от тюремного наказания с испытательным сроком.

Аналогично по соглашению приговорен к 5 годам лишения свободы и освобожден с испытательным сроком 2 года еще один инспектор СИЗО, который в ночь побега дежурил по охране Шепелева. В 3:30 для создания видимости своей непричастности к бегству заключенного он вышел из палаты Шепелева в соседнюю и лег там отдыхать. Вскоре к нему присоединился еще один часовой, о котором говорилось выше, что он получал взятки от Шепелева. После этого, оставшись с одним конвоиром, Шепелев смог выйти из палаты и покинуть территорию больницы.

Исчезновение арестанта и конвоира заметили еще в 6:00-7:00, когда пришла медсестра. Но двое других конвоиров решили подождать, потому что якобы надеялись на их возвращение. В 10 утра прибыл новый конвой, чтобы их изменить, тогда все и открылось. Лишь в 12:00 и.о. начальника Киевского следственного изолятора сообщил об исчезновении заключенного.

Суд критически отнесся к показаниям Шепелева о том, что он не знал и не понимал, что фактически совершает побег из-под стражи, поскольку они являются нелогичными. Шепелев говорил, что выполнял указания часового Бондаренко и не понимал что происходит, при этом, последовательно, подробно сообщил и даже заявил, что может показать, каким образом покинул больницу, дальнейший маршрут следования.

У суда вызвало сомнения то, что Шепелев, который имеет два высших образования, работал народным депутатом, мог подчиниться часовому, который по характеру, как рассказал начальник СИЗО, не тот, кто может повести за собой.

До бегства из-под стражи Шепелев уже скрывался от уголовного преследования в другом уголовном производстве за пределами Украины и объявлялся в международный розыск, в дальнейшем был задержан на территории Венгрии и экстрадирован в Украину, а потому, оставляя больницу, где находился под стражей, понимал значение своих действий и их последствия.

Только после задержания 19.03.2015 на территории Российской Федерации, через достаточно длительное время Шепелев сообщил правоохранительным органам Украины о том, что находится на территории России и желает дать показания об обстоятельствах инкриминируемых ему преступлений.