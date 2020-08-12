Безопасность и эффективность вакцины от COVID-19 важнее скорости ее разработки, заявил министр здравоохранения США Алекс Азар, комментируя сообщение власти России о регистрации первой вакцины от коронавируса.

«Суть не в том, чтобы быть первым в получении вакцины, а в том, чтобы эта вакцина была безопасной и эффективной для американского народа и людей во всем мире», - сказал Азар, передает Радио Свобода.

Он выразил надежду, что к декабрю в США будет одобрена для использования вакцина от COVID-19. В настоящее время, по словам министра, в США две из шести вакцин находятся на третьей, финальной, фазе клинических испытаний.

11 августа президент Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.

Вакцину разработал Центр имени Гамалеи Минздравсоцразвития России и назвали «Спутник».

Путин утверждает, что одной из его дочерей уже вкололи российскую вакцину.

При этом ученые из России и из-за рубежа выражали скептицизм по поводу российской вакцины, ставя под сомнение решение о ее регистрации до завершения так называемой третьей фазы испытаний на людях и анализа данных.

Третья фаза обычно охватывает тысячи человек и длится месяцы, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Считают, что российскую вакцину испытали менее чем на 100 человек.

В мире идет работа над более 100 возможными вакцинами от COVID-19 и по меньшей мере четыре из них находятся на третьей фазе испытаний.