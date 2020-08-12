также в разделеОбщество
На Львовщине фиксируют случаи новой бессимптомной пневмонии 12
Судья Вовк получил повестки и собирается на допрос 12
Дело Шеремета: Суд оставил Антоненко под стражей 13
Кабмин поддержал вывод паспортов-книжек из оборота 29
Украина официально попросила Беларусь выдать 28 «вагнеровцев» 40
Украине обещают нежаркую неделю 13
Экс-нардепа Шепелева приговорили к 7 годам тюрьмы 84
Закон об игорном бизнесе опубликовали в «Голосе Украины» 12
ОАСК: Объявленные в розыск судьи находятся на рабочих местах 47
НАБУ и САП подозревают 5 лиц в хищении газа на почти 730 млн 16
Объявленный в розыск судья Вовк заявил, что готов прийти на допрос 84
Мэр: В Ивано-Франковске дети пойдут в школу, независимо от решений правительства 34
НАПК: Закон об игорном бизнесе не может быть реализован 65
11 августа. Картина дня 57
В АМПУ отреагировали на информацию о смерти капитана судна от COVID-19 25
Среди харьковских пограничников нашли бывшего боевика 37
Моряки судна Srakane вернулись в Украину 18
Журналист «Схем» пожаловался на бездействие полиции в деле «прослушки» 11

Безопасность и эффективность вакцины от COVID-19 важнее скорости ее разработки, заявил министр здравоохранения США Алекс Азар, комментируя сообщение власти России о регистрации первой вакцины от коронавируса.

«Суть не в том, чтобы быть первым в получении вакцины, а в том, чтобы эта вакцина была безопасной и эффективной для американского народа и людей во всем мире», - сказал Азар, передает Радио Свобода.

Он выразил надежду, что к декабрю в США будет одобрена для использования вакцина от COVID-19. В настоящее время, по словам министра, в США две из шести вакцин находятся на третьей, финальной, фазе клинических испытаний.

11 августа президент Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.

Вакцину разработал Центр имени Гамалеи Минздравсоцразвития России и назвали «Спутник».

Путин утверждает, что одной из его дочерей уже вкололи российскую вакцину.

При этом ученые из России и из-за рубежа выражали скептицизм по поводу российской вакцины, ставя под сомнение решение о ее регистрации до завершения так называемой третьей фазы испытаний на людях и анализа данных.

Третья фаза обычно охватывает тысячи человек и длится месяцы, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Считают, что российскую вакцину испытали менее чем на 100 человек.

В мире идет работа над более 100 возможными вакцинами от COVID-19 и по меньшей мере четыре из них находятся на третьей фазе испытаний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги