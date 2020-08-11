Журналистов-расследователей программы «Схемы» Михаил Ткач подал жалобу на бездействие следователей Национальной полиции Украины, которые начали уголовное производство после того, как 8 августа журналистам сообщил о признаках установки устройства для прослушивания в своем доме. Об этом сообщил адвокат журналиста Анатолий Попов, который 11 августа подал жалобу в прокуратуру, передает Радио Свобода.

«Уже в течение четырех дней с 8 августа, когда Михаил Ткач обнаружил признаки установки устройства для прослушивания – отверстие в потолке квартиры – назначенные следователи так и не приняли мер для проверки помещения специальной техникой для обнаружения такого оборудования. Несмотря на то, что журналист «Схем» во время проведения осмотра помещения неоднократно обращал внимание следователя по делу на необходимость такой проверки», - отмечает адвокат Попов.

«Кроме этого, работниками полиции не была обеспечена охрана помещения (чердаки), в котором из-за такой халатности со стороны правоохранителей уже могли быть и уничтожены доказательства, в том числе следы от попыток установить или удалить оборудование для негласного записи», - отметил он.

По словам адвоката, следователь – начальник сектора дознания отдела полиции №2 Шевченковского УП ГУНП в Киеве, старший лейтенант полиции Сергей Хоморецкий обещал, что спецосмотр проведут вечером 8 августа. Впоследствии проверку перенесли на следующий день, впрочем 9 августа следователь по делу сообщил, что в структуре Министерства внутренних дел нет нужного оборудования, поэтому «решается вопрос о привлечении Службы безопасности Украины».

10 августа следователь перестал выходить на связь, сообщил адвокат Ткача.

Полиция начала уголовное производство по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни журналиста.

В полиции отметили, что провели осмотр места происшествия и опросили заявителя - и во время проверки в квартире обнаружили повреждения на потолке.

Сначала правоохранители заявили, что после проведенного осмотра в квартире и на крыше «никаких технических средств там не обнаружили». Впоследствии в Нацполиции сообщили, что запланировали проведение повторного осмотра и судебных экспертиз, «чтобы выяснить, было ли там установлено какое-либо прослушивающее устройство».

8 августа в доме в Киеве, где расположена квартира журналиста Михаила Ткача, приезжали по очереди две оперативно-следственные группы. Сначала полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, расположенный над квартирой журналиста, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление и поехали. Во второй раз эксперты Нацполиции прибыли также без специальной техники, которая проявляет скрытые средства прослушивания.

Вечером 8 августа полицейские «опечатали» выходы на чердак из разных подъездов дома и покинули место происшествия. После общего осмотра помещений полицейские скотчем приклеили бумагу со словами «опечатано» на выходы на чердак из разных подъездов дома - и уехали.