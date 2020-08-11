На Хмельниччине в селе Кудинка Летичевского района освятили новую часовню Украинской Православной Церкви.
Фото: Хмельницкая епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии, часовня освящена в честь великомученика Димитрия Солунского.
Чин освящения совершен духовенством Летичевского церковного округа.
Искренние слова благодарности выражены Руслану Колеснику – выходцу из села Кудинка, на средства которого построена часовня.
За заслуги перед Православной Церковью ктитор награжден орденом Покрова Пресвятой Богородицы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время