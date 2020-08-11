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На Хмельниччине в селе Кудинка Летичевского района освятили новую часовню Украинской Православной Церкви.

Фото: Хмельницкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии, часовня освящена в честь великомученика Димитрия Солунского.

 Чин освящения совершен духовенством Летичевского церковного округа.

Искренние слова благодарности выражены Руслану Колеснику – выходцу из села Кудинка, на средства которого построена часовня.

За заслуги перед Православной Церковью ктитор награжден орденом Покрова Пресвятой Богородицы.
ForUm

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