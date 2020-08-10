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Полиция Киевщины задержала несовершеннолетнего парня, который основательно подозревается в причинении смерти 12-летней девочки.

По данным облглавка, 12-летняя жительница города Яготин исчезла в ночь на 10 августа. Соответствующее сообщение в полицию поступило от отца в 4:00.

Полицейские сразу развернули масштабные поиски, был поднят по тревоге личный состав местного отделения полиции.

Также в поисках были задействованы руководство Главного управления полиции Киевщины, ювенальные полицейские, работники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, кинологи, бойцы Национальной гвардии Украины, Отдел аэроподдержки управления мониторинга и аналитического обеспечения Департамента патрульной полиции НПУ и общественность.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские максимально восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне.

Работники полиции установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний местный житель, товарищ потерпевшей. Он пока задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Тело девочки с синяками на шее нашли возле водоема.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы,

Работники полиции устанавливают причины совершения тяжкого преступления.
ForUm

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