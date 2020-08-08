Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стратегия деоккупации Крыма есть сейчас государственной тайной.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода .

Единственное, что он сказал - что стратегия есть, и Крым должен вернуться под контроль Украины.

«Конкретные вещи в этой стратегии? Я снова скажу, что озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны. Но первое: Крым - это украинская земля. Она должна вернуться. Есть государственная стратегия, понимание, что шаг за шагом мы должны делать, тоже есть. И как действовать с помощью в том числе и наших международных партнеров, мы также понимаем и знаем. Можно ли это сделать быстро? Здесь есть вопросы. очень хочется (чтобы было быстро - ред). Сколько времени это займет, какими будут процедуры, это может быть длительный процесс, объективно», - сказал премьер-министр Украины.