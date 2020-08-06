Минздрав никогда не обвинял церкви в распространении коронавируса, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом он сказал на брифинге во время посещения Львовской области, сообщает Укринформ.

«Обвинения я в адрес церквей никогда не делал, это какая-то манипуляция», - заявил Степанов.

По словам министра, он сам посещает церковь и наблюдает при этом, что правила, введенные на период карантина, там порой не выполняются.

«Я думаю, что здесь надо подумать о здоровье прихожан. И если есть проблема в том или ином храме, просто исправить ее... А (касательно) каких-либо заявлений... Я даже не знаю, как это комментировать. Какое закрытие церквей? Это начали придумывать даже не из того, что я говорил, а самостоятельно», - заявил Степанов.

Напомним, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций 5 августа призвал руководство Минздрава прекратить практику обвинений в адрес всей религиозной общины в распространении COVID-19 в западных областях Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов 30 июля во время селекторного совещания под председательством Президента сообщил, что, согласно результатам эпидемиологических расследований, главной причиной роста количества больных на Западе Украины являются богослужения. Второй основной причиной он назвал общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом.