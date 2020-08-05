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Центризбирком России не получал официального приглашения от белорусских коллег для участия в наблюдении за выборами президента Беларуси и принял решение не направлять туда своих наблюдателей, чтобы не ставить под угрозу их здоровье и личную безопасность из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Эллу Памфилову.

«Во-первых, ЦИК России не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег, которое заблаговременно направляется в соответствии с имеющимся двусторонним соглашением о сотрудничестве от 4 июня 1998 года», - сказала Памфилова.

По ее словам, российские наблюдатели, которые обычно входят в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, «в этом году также не имеют возможности прибыть в Белоруссию в связи с тем, что БДИПЧ получило соответствующее официальное приглашение белорусской стороны с большим опозданием».

«Вместе с тем, ЦИК РФ не считает возможным направить в Белоруссию своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ, принимая во внимание, мягко говоря, весьма специфическое отношение руководства Белоруссии к коронавирусной пандемии», - добавила Памфилова.

«Я, как руководитель Центральной избирательной комиссии России, не имею права ставить под угрозу здоровье и личную безопасность своих коллег», - заключила глава ЦИК.

Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 4 августа началось предварительное голосование, которое продлится до 8 августа. Ранее Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.
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