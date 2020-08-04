В Киеве откроют музей-галерею афонского наследия в Украине.

Фото: Храм на Осокорках, где откроют музей / УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на страницу БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» в фейсбук, 3 августа Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей резиденции принял настоятеля храма Собора славных и всехвальных Апостолов протоиерея Николая Ризуна и директора БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» Андрея Уса.

Во время встречи Блаженнейший дал благословение на открытие музея-галереи афонского наследия «Одигитрия» при храме Собора славных и всехвальных Апостолов на столичных Осокорках.

От имени БФ Андрей Ус подарил Митрополиту Онуфрию печатные издания фонда и картину Иверского монастыря на Афоне.

Учитывая карантинную ситуацию в Украине и эпидемиологические ограничения, официальное открытие музея состоится в начале сентября.