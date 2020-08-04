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Газопровод «Северный поток-2» является «платой европейскими деньгами за оружие для Путина». Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе онлайн-беседы, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council, сообщает Польское Радио.

Говоря о трансатлантических отношениях, польский премьер-министр заявил: «Все видим, что мы на грани новой эры, и необходимо укрепить наши отношения». Он оценил, что «будучи одновременно очень проевропейской и очень проамериканской, Польша имеет ключевое значение в создания комбинации ЕС и США».

Во время разговора бывший посол США в Польше Дэниел Фрид спросил Моравецкого о заявлениях в правящей партии «Право и справедливость» с «резкой риторикой в ​​отношении Германии». Отвечая на этот вопрос, польский премьер-министр отметил, что в партии «Право и справедливость» есть «разные голоса» и «разные крылья».

«Я бы не сказал, что существует резкая антинемецкая риторика. Есть вопросы, которые мы не любим и об этом говорим, например Nord Stream. На наш взгляд, это плата европейскими деньгами за оружие для Путина», - сказал польский премьер-министр.
ForUm

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