Решения святого князя Владимира принять христианство и крестить Русь было обусловлено не политическими, а духовными причинами.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

«Существует мнение, что принятие князем православной веры – это эквивалент вступления Киевской Руси в эдакий «Евросоюз» периода Средневековья. Политики и историки нашего государства утверждают, что, избрав христианство, князь Владимир выбрал «европейский вектор» развития страны и сделал «цивилизационный выбор». Однако на самом деле все это не совсем так», – отметил епископ Виктор.

Он объяснил, что все выше перечисленные мотивы принятия правителем Киевской Руси христианства «имеют чисто внешнее значение».

«Если бы князь действительно руководствовался исключительно политической целесообразностью, то это не должно было бы повлиять на его личную жизнь, Человек, который принимает христианскую «идеологию» и не принимает Христа, не способен изменить свою жизнь. Соглашаясь однажды с определенными принципами нравственной и добропорядочной жизни, при определенных исторических обстоятельствах человек может легко отказаться от них. Без внутреннего перерождения никакие внешние правила его не изменят», – подчеркнул владыка.

По его словам, на примере великого князя Владимира мы видим, что «сознательный язычник, который был жестоким властителем, способным наказать даже ближайших к себе людей, имел огромное количество женщин и стремился завоевать «огнем и мечом» чуть ли не всю Европу, приняв Христа, полностью и коренным образом изменился»: став христианином, князь каждый день кормил нищих и голодных, реформировал судебную систему, первым из европейских правителей выступил против смертной казни, был верным мужем.

Для святого князя Владимира христианство стало не государственной идеологией, а способом жизни.

«Поэтому можно с уверенностью говорить, что князь Владимир принял Христа не по политическим, а по духовным и сотериологическим соображениям. Для него христианство было не идеологией, а жизнью во Христе. Это означает, что, став христианином, князь не только изменился сам, но и изменил историю целого народа. Он заложил в государственный фундамент Киевской Руси не политическое соглашение и не «цивилизационный» документ, а Евангелие – благую весть о Воскресении Христа. Именно благодаря этому фундаменту Киевская Русь стала не просто одним из государств Европы, а стала Русью Святой. И это – главный урок для нас сегодня», – заключил епископ Барышевский Виктор (Коцаба).