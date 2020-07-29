Министерство здравоохранения инициирует ужесточение ответственности за нападение на медицинских работников. Как передает УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.

По его словам, в целом за 2019 год было осуществлено почти 6,9 млн вызовов экстренной помощи в Украине.

«Вдумайтесь в эту цифру - это практически каждая вторая-третья семья вызвала скорую помощь. Поэтому, конечно, надо сделать все, чтобы она у нас была эталонная. Чтобы качество предоставления этой медицинской помощи было на достаточно высоком уровне. А ради этого надо решить те проблемы, которые накапливались последние 30 лет в экстренной медицинской помощи», - заявил он.

По словам министра, вопрос обеспечения безопасности медицинских работников не решался властью на протяжении всех лет независимости Украины. «Очень часто, выезжая на вызов, они не знают, куда они едут. И совершаются нападения на медицинских работников скорой, такие же нападения осуществляются иногда в приемных отделениях. Мне кажется, это недопустимо. Я уже дал соответствующее задание, и мы будем в ближайшие сроки выносить этот вопрос на заседание Кабмина. Уверен, что наши коллеги меня поддержат в вопросе ужесточения ответственности за нападения на медицинских работников, так как они должны работать в нормальных условиях», - заявил он.

Также Степанов отметил, что местная власть является владельцем помещений подстанций экстренной медицинской помощи и должна обеспечить нормальные условия труда медицинских работников. «То, что я вижу во время своих выездов по поводу инфраструктуры, по поводу состояния подстанций, в которых работают наши фельдшеры, врачи и водители, находясь на дежурстве. Я думаю, все со мной согласятся, что это должны быть нормальные условия труда. Это должно быть теплое, нормальное помещение, где они могут отдохнуть между вызовами, это помещение, в котором должны быть элементарные вещи», - отметил министр.