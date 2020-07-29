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Украина параллельно с масштабными российскими военными учениями «Кавказ-2020», запланированными на сентябрь, может провести собственные учения «в довольно неожиданных местах». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 

Оценивая военную угрозу для южных областей Украины, Данилов отметил: «То, что касается территории Николаевской и Херсонской области, все закрыто плотно. Но мы понимаем, с кем мы можем иметь войну - с Российской Федерацией. Преуменьшать ее силы - большая ошибка».

По его словам, Украина не является одинокой в противостоянии российской угрозе - «у нас есть партнеры, которые совместно с нами этими вопросами занимаются». «Недавно закончились большие учения НАТО в Черном море «Си Бриз». Вы видели, сколько стран там участвовали. Это мощное понимание, что мы не можем остаться один на один в такой ситуации. Могут быть и учения параллельно с «Кавказ-2020», причем в довольно неожиданных местах. Где будут проходить в сентябре учения - давайте увидим», - подчеркнул секретарь СНБО.

На вопрос, будут ли такие учения раздражать Россию, Данилов ответил: «Что значит раздражать? Мы живем в своей стране, наша задача - ее защищать. Если кого-то будет наше поведение раздражать, мы не можем на это обращать внимание».

Напомним, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключает, что любые военные учения, как те, что проводит Россия, в том числе в аннексированном Крыму, могут перейти в «активную фазу боевых действий». 
ForUm

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