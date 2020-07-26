В польской столице Варшаве проходит эвакуация около 1500 жителей многоквартирных домов из-за найденной во время строительства одной из линий метро бомбы времен Второй мировой войны.

В пресс-службе местной мэрии сообщили, что вес двухметрового неразорвавшегося снаряда составляет 250 кг, пишет местное издание RMF24. Он был найден под улицей Базилианской.

Эвакуация началась в 6:00 утра. На месте задействованы 90 полицейских, семь патрулей муниципальной полиции, а также 10 автобусов. Эвакуированных разместят в соседней школе.

После эвакуации жителей команда саперов извлечет снаряд на поверхность для деактивации.