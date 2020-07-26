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В мире по состоянию на утро 26 июля количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 достигло 16 203 479 человек. При этом 9 914 013 людей выздоровели, 648 453 — умерли.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometer.

В общем коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.

Наибольшее количество больных COVID-19 — в США (4 315 709). Количество умерших — 149 398, выздоровели — 2 061 692 человека.

На втором месте Бразилия — 2 396 434 (86 496 умерли и 1 617 480 выздоровели). На третьем месте Индия с 1 385 494 больными (32 096 смертей и 886 235 людей, которые выздоровели).
ForUm

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