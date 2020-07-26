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В воскресенье, 26 июля, в 10 областях Украины сохраняется высокий риск возникновения огня на открытых территориях. Также пожары возможны в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, 26 июля, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
ForUm

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