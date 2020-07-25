В израильской армии заявили, что атаковали цели на юге Сирии после того, как оттуда выпустили снаряды в направлении Голанских высот.
Об этом сообщает Haaretz.
Израиль атаковал несколько объектов, включая наблюдательные пункты сирийской армии и системы сбора разведывательных данных, расположенные на базах.
«В ответ несколько минут назад боевые вертолеты… нанесли удар по военным целям», — говорится в сообщении.
Сегодня днем на границе двух стран прогремели взрывы.
Стоит отметить, что израильские военные регулярно атакуют объекты в Сирии, которые принадлежат иранским военным формированиям.
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