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В израильской армии заявили, что атаковали цели на юге Сирии после того, как оттуда выпустили снаряды в направлении Голанских высот.

Об этом сообщает Haaretz.

Израиль атаковал несколько объектов, включая наблюдательные пункты сирийской армии и системы сбора разведывательных данных, расположенные на базах.

«В ответ несколько минут назад боевые вертолеты… нанесли удар по военным целям», — говорится в сообщении.

Сегодня днем на границе двух стран прогремели взрывы.

Стоит отметить, что израильские военные регулярно атакуют объекты в Сирии, которые принадлежат иранским военным формированиям.
ForUm

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