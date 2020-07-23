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Окружной административный суд Киева просят обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности политической партии «Партия Шария».

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности «Партии Шария» требованиям Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

В то же время истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности «Партии Шария» на территории Украины и отменить соответствующую государственную регистрацию.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному иску.
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