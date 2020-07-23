Новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко внес правки в свою декларацию о доходах, указав, что имеет счет в швейцарском банке, несколько дорогих часов, драгоценности, шубы.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на исправленная ​​декларацию чиновника.

Глава НБУ указал, что получил 1 миллион 305 тысяч 350 гривен процентов в швейцарском банке Ломбард Одиер и Ко ЛТД. Также совместно с женой в этом банке Шевченко держит более 3 миллионов долларов и почти 10 тысяч евро.

Также Шевченко указал квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 года.

Глава НБУ указал двое дорогих мужских часов, 7 женских часов из драгоценных металлов с россыпью драгоценных камней, 4 женских наручных браслета из драгоценных металлов с россыпью драгоценных камней, 5 гарнитуров (серьги, кольцо и колье из драгоценных металлов), 2 кольца из драгоценных металлов с драгоценным камнем и две пары ценных сережек, женскую сумку Hermes и две женские шубы Maurizio Braschi.

22 июля Шевченко также подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, где указал доход в 3 миллиона 436 тысяч 230 гривен от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка Украины.