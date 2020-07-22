Государственное бюро расследований разоблачило и прекратило противоправную деятельность работника Центрального аппарата Службы безопасности Украины, который занимался сутенерством. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги, в качестве платы за «крышевание» их деятельности. Кроме того, указанный работник обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств, за что также получал от них денежное вознаграждение.

21 июля 2020 следователи ГБР задержали сотрудника СБУ в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им очередной неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, а именно злоупотреблении влиянием и сутенерстве (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.