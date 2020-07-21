5G не вредит здоровью при соблюдении допустимого уровня электромагнитного излучения для радиочастот, заявил президент Владимир Зеленский в ответе на петицию «Запретить внедрения 5G-за крайне негативное его влияние на здоровье!», которую поддержали 25 638 граждан.

«На сегодня установлен предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и очень высоких частотах, а именно в диапазоне частот (волн) от 30 МГц до 300 ГГц. Европейский парламент подчеркивает, что при выполнении рекомендаций по допустимому уровню электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вреда человеческому здоровью», - заявил Зеленский.

ICNIRP также указывает, что при соблюдении установленного допустимого уровня электромагнитного излучения отсутствует вред здоровью человека от действия электромагнитных волн от 100 кГц до 300 ГГц независимо от радиотехнологии, которая используется, а именно отсутствует вред для: электрической активности мозга, нейроэндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, терморегуляции, иммунной системы, крови и отсутствует влияние на возможное развитие онкологических заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что после многих проведенных исследований не было выявлено вредного влияния на здоровье беспроводных радиотехнологий, в том числе от 2G, 3G, 4G и 5G.

Таким образом, главным с точки зрения здравоохранения при внедрении технологии 5G является нормирование предельно допустимых уровней электромагнитного излучения.

Большое количество научных знаний об электромагнитных полях свидетельствует о безосновательности утверждения о содействии мобильных технологий переносу болезней. Международные организации, занимающиеся проблемами здоровья человека констатируют беспочвенность таких предположений и относительно 5G.

Также отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие содействие 5G в распространении COVID-19 или любой другой болезни или инфекции.

Статьей 19 Конституции Украины определено, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Законом Украины «О Кабинете Министров Украины» установлено, что правительство обеспечивает проведение политики в сферах социальной защиты, охраны здоровья, а также направляет и координирует работу министерств и других органов исполнительной власти.

Вместе с тем Зеленский отметил, что на сегодня план мероприятий на 2019-2020 годы по внедрению в Украине в 2020 году системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения не утвержден.

«Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру и председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с предложением обеспечить основательную проработку этой петиции, принять меры, направленные на комплексное решение поднятого вопроса, и информировать население нашей страны о влиянии мобильных технологий (4G, 5G) на здоровье людей», - резюмировал Зеленский.