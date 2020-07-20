Президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко коллективу НБУ. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Представляя Шевченко во время встречи в здании НБУ, Зеленский отметил, что глава Национального банка должен быть не только независимым, но и профессиональным, мужественным и ответственным.

«Убежден, что господин Шевченко – именно такой человек», - стказал он.

Глава государства подчеркнул, что кандидатура нового главы Нацбанка была поддержана как правлением НБУ и руководством государственных и коммерческих банков, так и экспертами банковского сектора. Шевченко имеет 20-летний опыт в банковском деле.

«Он действительно является тем профессионалом, в котором нуждаются и Национальный банк Украины, и наша экономика, и, собственно, - вся страна», - отметил Зеленский.

Президент выразил уверенность, что новый глава Нацбанка справится со всеми ключевыми вызовами.

В частности, по его мнению, Нацбанк будет поддерживать макроэкономическую стабильность, способствовать долгосрочному экономическому росту и стабильности национальной валюты, минимизировать влияние кризиса, вызванного пандемией коронавируса, на экономику и обеспечить реальные кредиты для украинского бизнеса и граждан.

Зеленский акцентировал внимание, что сегодня новый глава НБУ получил кредит доверия от профессионального сообщества, президента, правительства, парламента и всех украинских граждан, и выразил надежду, что этот кредит будет возвращен «с очень хорошими процентами в виде макрофинансовой стабильности, экономического роста, стабильной национальной валюты».

«От всего сердца хочу пожелать вам удачи, силы и мудрости. И, думаю, самое важное в вашей работе - всегда помнить название института, который вы возглавили. Это Национальный банк Украины. Украина - это ключевое. Итак, вы должны действовать независимо, исключительно в интересах Украины, ее экономической стабильности и благосостояния граждан», - сказал Президент.

Со своей стороны глава НБУ Шевченко поблагодарил Зеленского и Верховную Раду за доверие и подчеркнул важность взаимодействия между органами власти и Нацбанком.

По его словам, НБУ будет обеспечивать макроэкономическую стабильность и устойчивость финансового сектора. В то же время Нацбанк должен создать необходимые условия для развития кредитования реального сектора экономики. Председатель Национального банка отметил, что НБУ и органы власти должны обеспечить все условия для устойчивого экономического роста.

Шевченко отметил, что Нацбанк останется независимым институтом, а решения и в дальнейшем будут приниматься профессионально и экономически обоснованно.

Также он отметил, что НБУ продолжит политику сотрудничества с международными финансовыми организациями и иностранными инвесторами.

Кроме того, Нацбанк будет поддерживать выполнение основных направлений стратегии государственных банков. Шевченко также подчеркнул важность реформы корпоративного управления государственными банками.

Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка Украины.