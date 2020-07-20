С 21 июля возобновят работу шесть детских муниципальных санаториев, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«С 21 июля мы возобновляем работу шести муниципальных санаторных заведений для детей. И с 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям», - написал он в Facebook.

Мэр отметил, что санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов и будут заполнены на 50%.

«На днях проверили готовность к возобновлению работы после карантина детского санатория «Орленок» в Ворзеле. Санаторий имеет гастроэнтерологический и ортопедический профиль. Заведение частично отремонтировали, утеплили, закупили спортивный инвентарь, медицинское оборудование и мебель, - сообщил мэр столицы. - Также, заботясь о здоровье наших детей, в этом году планируем открыть еще два отделения для реабилитации детей с кардиоревматологическими заболеваниями - в санатории «Лесная поляна» и эндокринологическими заболеваниями - в санатории «Елочка», - отметил Кличко.