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США должны работать с партнерами по НАТО в целях повысить боеспособность альянса. Средства должны быть направлены на сдерживание противников, в том числе и России.

Об этом заявил глава министерства обороны США Марк Эспер, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Это касается всего, начиная с обеспечения того, чтобы наши союзники и партнеры тратили не менее 2% ВВП на оборону. Мы добились большого прогресса в этом за последние пару лет, но еще больше предстоит сделать», — сказал он.

По словам Эспера, увеличение расходов НАТО можно только приветствовать, и теперь средства должны быть направлены на сдерживание противников.

«Мы должны сдерживать Россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров, чего мы с нетерпением ждем», — отметил он.

Эспер назвал РФ мировым нарушителем спокойствия — она аннексировала Крым, ведет войну в Украине, угрожает союзникам по НАТО и направляет войска в Сирию и Ливию.

При этом, по мнению Эспера РФ представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай, который стремится вытеснить США «из региона и желательно с мировой арены».

Напомним, ВСУ проведут военные учения в ответ на российские «Кавказ-2020».
ForUm

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