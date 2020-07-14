Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что планирует 30 июля запустить космический корабль, который доставит марсоход «Perseverance» на Красную планету, сообщает Укринформ

«Ближайшая возможность для запуска определена 30 июля в 7:50 утра по восточноамериканскому времени (14:50 по Киеву. – Ред.)», - указывается в информации космического агентства США.

Сейчас команда, которая готовит к запуску космический корабль «Mars 2020» работает над тем, чтобы доставить марсоход «Perseverance» на стартовую площадку, отметили в NASA.

Там добавили, что дата запуска может измениться в зависимости от результатов тестирования всех систем корабля, метеоусловий, а также других факторов. В целом запуск предполагается осуществить не позднее 15 августа.

Корабль «Mars 2020» с марсоходом «Perseverance», а также другим оборудованием и техникой, планируется вывести в космос ракетоносителем Atlas V-541 со стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде.

Напомним, Atlas V является одним из мощнейших носителей для межпланетных перелетов. Это тот же тип ракеты, который вывел на Марс проекты InSight и Curiosity.