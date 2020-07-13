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Полиция задержала вандалов, которые нанесли ущерб «Замку Ричарда» на Андреевском спуске. Видео с места событий мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

«Друзья! К сожалению, все еще есть люди, которые не любят наш город и уничтожают его красоту. В районе улицы Боричев Ток полиция задержала двух вандалов, которые нанесли ущерб «Замку Ричарда» на Андреевском спуске. Молодые люди хотели «заработать» денег, обдирая медные листы с крыши здания. Украсть не успели, их поймали по горячим следам. Вероятно, что это те же «деятели», которые несколько месяцев назад подобным образом исказили ограждение Андреевской церкви», - написал Кличко.

Мэр Киева отметил, что сейчас полиция ожидает владельцев «Замка Ричарда» или их представителей, ведь здание находится в частной собственности, чтобы зафиксировать претензии потерпевшей стороны.

«Убежден, вандалы должны понести ответственность по закону. А также - отработать на благо города. Объем общественных работ мы обеспечим, как это было в случае с вандалом на Аллее художников!» - отметил Кличко.
ForUm

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