В аннексированном Крыму российские военные отработали военные учения по поиску и уничтожению отряда кораблей условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

Как отмечается, на начальном этапе учений расчеты беспилотных летательных аппаратов Форпост и Орлан, проводя разведку, обнаружили в море десантный отряд кораблей условного противника, который имитировал корабли флота, которые выполняют задачи в одном из морских полигонов боевой подготовки.

Кроме того, летчики отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны условного противника.

В учениях принимали участие самолеты и беспилотные летательные аппараты из состава подразделений морской авиации, а также экипажи трех кораблей Черноморского флота РФ.