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В новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий расскажет, что поможет сделать сердце добрее.

Как сообщает Центр информации УПЦ, новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 11 июля в 06.40 на телеканале «Интер».

«Не надо отчаиваться, надо входить в душу с молитвой, с покаянием, самопринуждением, смирять себя в своей душе. И потихоньку-потихоньку выгонять из своей души все зло. И душа станет доброй, душа станет милосердной» - рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе передачи, опубликованном на официальной странице телеканала в Ютуб.

В предыдущем выпуске программы Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о том, как важно проявлять милосердие.

 
ForUm

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