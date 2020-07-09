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9 июля 1966 года состоялась архиерейская хиротония Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана).

Фото: Телеграм / епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале.

«Господь сподобил его прожить насыщенную жизнь: побывать во многих ближних и дальних странах, посетить святые места и поклониться святыням по всему миру, встретить множество уникальных и неповторимых людей, а последние 22 года своей земной жизни отдать на служение Украинской Православной Церкви и народу Украины. Он никогда не жалел себя, до последнего говорил: «Пока меня будут носить ноги, буду ходить, ездить и служить!» Но даже когда уже и ноги не носили, Митрополит Владимир передвигался на инвалидной коляске куда только мог», - поделился воспоминаниями епископ Виктор.

Он рассказал, что народная любовь к Блаженнейшему не прекращается и после его кончины.

«У Бога нет мертвых, у Бога все живы». Эти слова часто повторял Блаженнейший Владимир. Верующие люди и до ныне сохраняют молитвенную память о Митрополите, о чем свидетельствуют непрекращающиеся посещения его могилы в Лавре. Мы молимся о упокоении его души в селениях праведных, и знаем, что он на небесах молится за нас. И в ответ на эти молитвы, Господь Своим Божественным Промыслом ведет каждого по жизни уготованными свыше путями», - написал владыка Виктор.

23 июня 1966 года будущий Предстоятель УПЦ стал епископом Звенигородским, викарием Московской епархии с поручением выполнять обязанности представителя РПЦ на Всемирном совете Церквей.

Хиротонию во епископа возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен (Извеков), впоследствии Патриарх Московский и всея Руси.

Таинство хиротонии состоялось 9 июля 1966 года в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.

Как сообщалось ранее, 5 июля, в шестую годовщину со дня смерти Блаженнейшего Владимира состоялись заупокойные панихиды и литии в храмах и монастырях Украинской Православной Церкви.
ForUm

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