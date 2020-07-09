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В последние годы ученые не раз высказывали предупреждения о росте количества болезней, вызывающихся вирусами животных. В связи с этим, пандемия COVID-19 была предсказуемой.

Такое мнение высказали в ООН. Эксперты организации предупредили, что переходящие от животных к человеку вирусы становятся гораздо более распространенными в последнее время. Именно поэтому развитие пандемии SARS-CoV-2 - вызывающего COVID-19 коронавируса - не стало большим сюрпризом, передает УНИАН со ссылкой наThe Daily Mail.

В отчете ООН говорится, что пандемия была «весьма предсказуемой», поскольку поведение человека, включая интенсивное фермерство для получения мяса, вызвало всплеск зоонозных болезней.

Программа ООН по окружающей среде (UNEP) утверждает, что коронавирус с наибольшей степенью вероятности развился вначале в летучих мышах. Ранее исследования предполагали, что оттуда он перешел вначале в панголинов, а уже потом в человека, который употреблял животных в пищу. При этом на стадии перехода от панголинов к людям вирус стал более агрессивным.

Зоонозные болезни способны передаваться от позвоночных животных вроде млекопитающих, птиц, рептилий и рыб к человеку. К этим болезням относят вирус Эбола, который изначально возник в организме обезьян, а также ближневосточный респираторный синдром, связанный с верблюдами.

Эксперты полагают, что вспышки среди людей связаны с вторжением человечества в дикую природу. К характерным признакам такого вторжения относят массовую вырубку лесов и употребление в пищу мяса диких животных. Каждый год 2 млн человек, преимущественно из бедных стран, умирают от зоонозных болезней вроде бешенства, как показывает отчет ООН. К настоящему времени пандемия COVID-19 убила более 543 600 человек за 8 месяцев с ее формального начала. Миллионы людей инфицированы. До сих пор наука точно не знает, от какого именно животного человек подцепил коварный вирус.
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