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Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших с указанием причин за январь-апрель. Всего за первые четыре месяца года умерло 195 287 человек.

Данные обнародованы на сайте Госстата.

По официальным данным, от COVID-19 умерло 252 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса - 10 человек.

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 2659 человек, среди них туберкулез - 1168, от СПИДа умерло 1124 украинцев.

Злокачественные новообразования (то есть рак) стали причиной смерти 25877 граждан.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 13356 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 92141 человек.

По данным Госстата, грипп и пневмония официально стали причиной смерти 2358 человек (в том числе, в апреле - 384).

Кроме того, 9252 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1116 граждан, утопление - 297, гибель на пожаре - 472, случайное отравление (кроме алкоголя) - 638, отравление алкоголем - 872, самоубийства - 1860, умышленные убийства - 485.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине растет заболеваемость коронавирусом, на осень система здравоохранения будет готовиться к «худшему варианту». 
ForUm

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