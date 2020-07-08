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7 июля. Картина дня 36

Выпускники этого года, которые поступают в высшие учебные заведения, смогут получить отсрочку от призыва в армию.

Об этом сказано в совместном решении Офиса президента, Министерства образования и Генерального штаба Украины, передает пресс-служба Минобразования.

В пресс-службе Минобразования напомнили, что из-за карантина, который в марте ввели в Украине, весенний призыв распоряжением правительства перенесли на май-июлю 2020 года. В том же распоряжении указано, что украинцы в возрасте 18−19 лет могут быть призваны только по собственному желанию, подтвержденному письменным заявлением.

Минобразования совместно с Генштаботм и Офисом президента наработали решения, которые позволят абитуриентам получить отсрочку от призыва до 1 октября. Отсрочку можно получить на основании справки от приемной комиссии учреждений предвысшего и высшего образования.

«Министерство образования и науки предоставило соответствующие разъяснения Приемным комиссиям заведений профессионального предвысшего и высшего образования по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежащих призыву. Предварительная регистрация позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение о своих намерениях», — уточнили в ведомстве.

Теперь уже бывшая и.о. министра образования Любомира Мандзий еще в начале июня заявила, что из-за отсрочки вступительной кампании выпускников не будут призывать в армию и что у Минобразования есть договоренности с Минобороны. Несмотря на это, многим выпускникам, которым исполнилось 18 лет, приходят повестки, а в военкоматах говорят, что действуют в рамках действующего законодательства.

Из-за этого Министерство образования обратилось в Минобороны с просьбой отсрочить призыв для абитуриентов.
ForUm

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