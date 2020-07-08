Восстание против семьи – это восстание против Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Семья – это Богом уставленная фундаментальная основа жизни человеческого общества. Тот, кто выступает против института семьи, по сути, выступает против Бога и против человека. Для всех народов всегда была важна память рода и преемственность поколений. В семье сводятся воедино физиологические законы генетики и социальные законы нравственности», - заявил митрополит Лука.

Он объяснил, как разрушение семейных ценностей влияет на человечество.

«Разрушение традиционных семейных устоев равносильно уничтожению всего человечества. Без института семьи люди уже перестают быть людьми, хотя при этом они не превращаются в животных. Добровольно лишая себя образа Божия, люди в этом случае начинают приобретать демоноподобный облик», - написал архиерей.

Он отметил, что принятие скандального законопроекта 3316 нарушит права граждан и навязывает украинскому обществу модель жизни, которая идет вразрез с традиционными ценностями.

«Статья 51 Конституции Украины говорит о том, что брак — это союз мужчины и женщины, а семья охраняется государством. Сейчас нашим гражданам хотят навязать закон, который нарушает эту конституционную норму. Если я выражу свое согласие с тем, что брак — это исключительно союз двух разнополых людей, то меня, как и любого из вас, согласно новым законодательным инициативам, могут оштрафовать, потому что это ущемляет права тех людей, которые так не считают. А это, в свою очередь, нарушает 34 статью Конституции Украины, которая гарантирует нам право на свободу выражения своих взглядов и убеждений. Получается так, что сегодня в нашей стране строится не только антиконституционное государство, но и Богу противное. Тогда закономерный вопрос - а какое будущее у такого государства?», - подытожил митрополит Лука.