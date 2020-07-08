Каждый верующий может приобщиться к защите традиционных семейных ценностей своим примером праведной семьи.

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил протоиерей Александр Клименко.

«Мы видим, как меняется семья, а именно за чистоту семьи пострадал в свое время Иоанн Креститель. Он пострадал за то, что требовал от правителя быть чистым образом своей семьи и семьи своего брата. Но царь и его развратная жена с дочкой «ответили» блюдом, на котором принесли отсеченную голову Иоанна Крестителя. Именно за семейные ценности, за правду традиционной, настоящей, целомудренной и освященной Богом семьи пострадал и отдал свою голову Иоанн Креститель», – отметил о. Александр и призвал верующих, подобно святому пророку, не молчать, если попираются христианские и семейные ценности.

Он отметил, что «современные СМИ активно пропагандируют «нетрадиционные семьи», что вызывает большое беспокойство о будущем наших детей».

По мнению протоиерея Александра Клименко, верующим нужно проповедовать истинные семейные ценности и находить необходимые слова в своей среде, чтобы убедить окружающих беречь семью.

«Только образ праведных семей должен стоять перед нашим лицом. Показывайте как можно больше фото, снимайте как можно больше видео, будем говорить как можно больше с близкими о тех семьях, которые стали благодатными, семьи, в сердцевину которых вошел Господь и благословил их. Благословил, возможно, не детьми, но благодатью, благословил тем, что не получит никто в так называемых «нетрадиционных семьях», - подчеркнул отец Александр.

Он призвал по-настоящему ценить свои семьи и благодарить Бога за них.

«Молите Бога, чтобы ваши семьи были цельные. За право жить в традиционных семьях и говорить на зло, это зло, на ложь, что это неправда, на разврат, что это разврат. Открыто будем говорить и совершать свое Христово свидетельство даже в том мире, который угрожает Христовой правде», - подытожил священник.