Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил назначить Виктора Ляшко государственным санитарным врачом. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«И я могу сказать, что конкретно имел отношение к появлению Виктора Ляшко. Это произошло 11 февраля, когда мы в Совете нацбезопасности собрали большое совещание, была министр Скалецкая и я, было, по крайней мере, человек 35-40, и я спрашиваю: «А где наш главный санитарный врач?» И тут такая тишина. Я говорю: «Я не понял». Ответ: «А у нас его нет». Я говорю: «Подождите, как нет главного санитарного врача, сейчас мы в ситуации пандемии. Я говорю: «А кто здесь заместители министра, есть?». Говорят: «Да». Было там три заместителя. Виктор встал и говорит: «Я заместитель». Я говорю: «Смотрите, назначайте этого человека санитарным врачом». Вот так это произошло», – отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, реформа Министерства здравоохранения привела к тому, что в Украине в момент пандемии не было главного санитарного врача, который и должен отвечать за санитарно-эпидемиологическое состояние нашей страны.

Напомним, 26 февраля Виктор Ляшко был назначен главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны.