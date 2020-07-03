Следователями Главного следственного управления ГБР, при оперативном сопровождения Главного управления внутренней безопасности СБУ, разоблачены участники организованной группы под руководством заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Одесской области на вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины), сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек, участники которой требовали у предпринимателя денежные средства в сумме 250 тыс. долларов США за возможное неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, они угрожали применить насилие над потерпевшим и его близкими родственниками.

Подполковнику СБУ сообщено о подозрении, в суд готовятся ходатайства об избрании меры пресечения и отстранения от должности.



В настоящее время продолжаются обыски по местам жительства фигурантов и в помещении УСБУ в Одесской области с целью выявления и изъятия вещей и документов, имеющих доказательственное значение в уголовном производстве. Сейчас обнаружено и изъято несколько единиц предметов похожих на оружие и боеприпасы, как возможное орудие преступления. Также устанавливаются другие причастные к совершению преступления лица.