Кабинет Министров Украины утвердил изменения в годовой бюджет Фонда социального страхования Украины в части выделения финансовой помощи для проведения одноразовых страховых выплат семьям медицинских работников, умерших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе исполнительной дирекции Фонда.

«Это позволит осуществить финансирование единовременных пособий членам семьи, родителям и иждивенцам погибших от COVID-19 медиков в размере 1 млн 575 тыс. 500 гривен в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Всего на осуществление этих выплат предусмотрено 233,322 млн гривен. Средства будут выделены Министерству социальной политики Украины из фонда борьбы с COVID-19 и предоставлены ФССУ на безвозвратной основе.