также в разделеОбщество
1 июля. Картина дня
Украинцы болеют COVID-19 в среднем три недели 5
Польские фермеры хотят, чтобы к ним приезжали украинские работники 8
Контрабандист на дельтаплане «бомбил» Румынию сигаретами 12
Украина уже потратила на борьбу с коронавирусом 3,2 миллиарда 16
Красный Крест поможет пострадавшим от паводка регионам 11
Кабмин обещает жилье 3 сотням раненых на Донбассе военных 12
Укрзализныця запускает еще шесть поездов в курортные города 27
Двум кассирам «Правэкс-Банка» сообщили о подозрении за обналичивание 47 млн 10
Казаки в Мелитополе приравняли себя к полиции 36
После запуска работы видеокамер число нарушений ПДД снизилось в 4 раза 11
Арестован бывший крымский депутат, заочно приговоренный к 12 годам тюрьмы 24
Кабмин уволил четырех заместителей министра образования 24
Четыре страны Европы планируют открыть границы для украинских туристов 49
Злочевскому сообщили о подозрении по делу о взятке для НАБУ и САП 13
Кабмин ввел штрафы за неношение масок в общественных местах 130
Уже пять стран открыли границы для украинских туристов 38
Грымчак подал в ЕСПЧ иск против Украины 18

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в годовой бюджет Фонда социального страхования Украины в части выделения финансовой помощи для проведения одноразовых страховых выплат семьям медицинских работников, умерших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе исполнительной дирекции Фонда.

«Это позволит осуществить финансирование единовременных пособий членам семьи, родителям и иждивенцам погибших от COVID-19 медиков в размере 1 млн 575 тыс. 500 гривен в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Всего на осуществление этих выплат предусмотрено 233,322 млн гривен. Средства будут выделены Министерству социальной политики Украины из фонда борьбы с COVID-19 и предоставлены ФССУ на безвозвратной основе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги